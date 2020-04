Roma, Dzeko: «Contro il Barça una partita clamorosa»

Edin Dzeko torna a parlare della sua carriera alla Roma: ecco le parole del centravanti serbo su alcune gare fondamentali

Edin Dzeko, in un lungo speciale su Sky Sport, ha parlato della sua carriera alla Roma. Ecco le parole del bosniaco.

BARCELLONA ROMA – «Tutti dicono che sono stati eliminati per demerito loro, la verità è che abbiamo giocato bene noi per tutta la partita. Penso che quella partita sia stata clamorosa, la guardo spesso e ancora non mi capacito di quello che abbiamo fatto».

LIVERPOOL ROMA – «Non voglio ricordare quella partita, l’abbiamo buttata perché in semifinale fa male perdere così, quella partita rimane lì nella mia testa».