Eibar, si presenta Llorente: «Qui per conquistare la Liga»

Fernando Llorente si è presentato come giocatore dell’Eibar e ha fissato l’obiettivo: tornare in Liga

Llorente è ripartito dall’Eibar e nella giornata di oggi è stato presentato ufficialmente. Ecco le sue parole.

FORMA – «Mi sento bene, non sono rimasto fermo ma non devo avere fretta, altrimenti arriveranno gli infortuni. Voglio allenarmi per essere pronto a scendere in campo il prima possibile».

SCELTA – «Per me l’Eibar è un club di prima classe, anche se ora è in Segunda Division. L’idea è di lottare per l’obiettivo che tutti ci poniamo, ovvero tornare in Liga, anche se questa è una categoria difficile e il campionato è lungo».

OBIETTIVO – «Cercherò di fare sempre quello che l’allenatore mi chiederà. Contribuirò con i gol e con il lavoro. Mi conoscete e sapete che sono un giocatore a cui piace aiutare la squadra e spero di poterlo fare. Questa è la mia intenzione».