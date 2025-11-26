Atalanta News
Pagelle Eintracht Atalanta, ecco i TOP e FLOP della sfida di Champions League! I voti
Vittoria importante per l’Atalanta in Champions League. Dopo un primo tempo non perfetto, nonostante i due pali, la squadra di Palladino dilaga nella ripresa con un tris che consente di salire a quota 10 in classifica e avvicinare il pass per il prossimo turno.
EINTRACHT FRANCOFORTE (4-2-3-1): Zetterer 5; Collins 4.5, Koch 6, Theate 5, Brown 5; Dahoud 5 (69′ Shkiri 5), Chaibi 5.5; Doan 5 (78′ Buta s.v.), Götze 5 (69′ Batshuayi 5), Knauff 5 (78′ Wahi s.v.); Burkardt 6 (59′ Bahoya 5.5). All. Toppmöller
ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi 6.5; Kossounou 6.5, Hien 7, Djimsiti 6.5 (74′ Kolasinac 6); Bellanova 6.5, De Roon 6.5, Ederson 7 (69′ Musah 6), Zappacosta 7 (69′ Zalewski); De Ketelaere 7, Lookman 8.5 (82′ Sulemana s.v.); Scamacca 6.5 (69′ Krstovic 6). All. Palladino
