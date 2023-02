Eintracht, Gotze: «Napoli? A questo livello è difficile contro chiunque»

Mario Gotze, attaccante dell’Eintracht Francoforte, ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida contro il Napoli

Mario Gotze, attaccante dell’Eintracht Francoforte, ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida contro il Napoli. Le sue dichiarazioni:

«Sappiamo quanto diventa difficile a questo livello. Nella fase a gironi abbiamo imparato tanto e per quanto fatto ci siamo meritati queste due partite. Non vedevamo l’ora che arrivassero gli ottavi di finale anche per la grande atmosfera che ci riserverà il nostro stadio».