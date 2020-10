El Shaarawy negativo al tampone di controllo: sarà a disposizione per Italia-Olanda

Ottima notizia per Stephan El Shaarawy, che è risultato negativo al tampone di controllo dopo che il primo era risultato positivo

Stephan El Shaarawy è risultato negativo al tampone di controllo dopo che il primo era risultato debolmente positivo visto che la carica virale era molto bassa.

L’attaccante, quindi, non ha contratto il coronavirus. Il giocatore, dopo il secondo tampone, è infatti risultato negativo: tutti gli altri giocatori sono regolarmente in campo. Buona notizia per l’azzurro e per Mancini che potrà contare su di lui per la sfida di domani sera contro l’Olanda.