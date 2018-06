Elena Tambini illumina Balalaika: ecco chi è la sexy arbitro giornalista – FOTO

Elena Tambini, la sexy arbitro diventata giornalista che affianca Nicola Savino, Belen Rodriguez ed Ilary Blasi a Balalaika, trasmissione di approfondimento a Russia 2018

Ex modella, ex arbitro ed ora giornalista: lei è Elena Tambini, volto Mediaset già vista a fianco di Gianluigi Nuzzi nella trasmissione di approfondimento Quarto Grado. Fisico tonico, sguardo magnetico e volto pulito, la Tambini è nel cast di Balalaika, trasmissione targata Canale 5 dedicata ai post-partita serali dei Mondiali di Russia 2018 (leggi anche: BALALAIKA: ECCO TUTTE LE INFO). Sui social il suo nome è immediatamente rimbalzato da una parte all’altra, del resto Elena colpisce sin da subito anche il telespettatore più distratto.

Giovanissima (26 anni), la Tambini – che vanta un passato da fischietto, è stata pure eletta “arbitro più sexy d’Italia” – è già arrivata a farsi conoscere al grande pubblico ed ora è al fianco della Gialappa’s Band, Nicola Savino e, dulcis in fundo, delle stupende padrone di casa Ilary Blasi e Belen Rodriguez. Dopo aver lavorato per Mediaset Premium Sport e TGcom24, adesso per Elena la grandissima occasione di farsi conoscere. Le sue foto su Instagram però per gli intenditori sono già cult…