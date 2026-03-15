Elezioni presidente Barcellona: chi sarà il numero uno blaugrana. L’esito dopo le votazioni è ufficiale!

Elezioni presidente Barcellona: chi è stato votato per la carica di numero uno del club blaugrana, tutti i dettagli

La notizia tanto attesa dal mondo del calcio spagnolo è finalmente arrivata: Joan Laporta vince le elezioni da presidente del Barcellona! È questo il verdetto inequivocabile emerso dalle urne al termine della giornata odierna, che ha visto i soci del club blaugrana esprimere la propria preferenza per il futuro della società.

Dopo una campagna elettorale ricca di dibattiti sulle strategie economiche e sulle ambizioni sportive, l’ambiente catalano ha scelto di rinnovare la fiducia a lui, premiando il lavoro svolto negli ultimi anni.

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Continuità tecnica e rinnovate ambizioni

Il presidente potrà così continuare a lavorare in stretta sinergia con Hansi Flick, con l’obiettivo dichiarato di riportare la squadra sul tetto d’Europa. La stabilità dirigenziale sarà inoltre cruciale per blindare i gioielli cresciuti nella Masia.

Le sfide del nuovo mandato: dal Camp Nou al bilancio

Il nuovo capitolo che si apre oggi per Joan Laporta sarà denso di sfide cruciali. Tuttavia, l’ampio consenso ricevuto dai soci dimostra che la rotta tracciata fino a questo momento è considerata quella giusta per garantire al Barcellona un futuro all’altezza della sua gloriosa storia.