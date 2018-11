Milan, muro di Elliott! Rifiutata offerta faraonica per la cessione del club

Il fondo anglo-americano gestito da Paul Singer ha declinato la proposta di un magnate ceco di 600 milioni per l’acquisizione del Milan

Elliott crede molto nel progetto Milan e non ha nessuna intenzione di fare passi indietro. Per questo si è affidata a Ivan Gazidis per riportare il brand all’antico splendore e per questo ha rifiutato un’offerta faraonica per il club. Sembra infatti, come riportato da La Repubblica, che il magnate ceco Daniel Křetínský, patron dello Sparta Praga, abbia offerto ben 600 milioni per l’acquisto del club. L’avvocato 41enne è a capo di EPH, colosso energetico europeo con affari in Repubblica Ceca ma anche in Italia. Il suo patrimonio, secondo Forbes, si aggirava nel 2015 intorno ai 450 milioni di euro, sicuramente aumentati nell’ultimo triennio.

Elliott ha così dimostrato di non voler assolutamente cedere il Milan, tenendo fede alla promessa di costruire un progetto almeno triennale. Questo punto è stato anche il centro della difesa dopo l’esclusione dal’Europa League di quest’estate e la successiva riammissione. Il fondo anglo-americano ha intenzione di dare continuità al progetto e neanche offerte faraoniche glielo impediranno. I tifosi del Milan possono stare tranquilli.