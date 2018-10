Elliott pensa a un ‘nuovo San Siro’ insieme all’Inter

Milan e Inter lavorano per un nuovo stadio. Nuova proposta di Elliott: costruire insieme all’Inter un ‘nuovo San Siro’

Nuovo stadio per Inter e Milan? I due club devono prendere una decisione su San Siro e sembravano aver abbandonato l’ipotesi della costruzione di un nuovo stadio ma, secondo Il Corriere della Sera, Elliott starebbe pensando di costruire un ‘nuovo San Siro’…ma insieme all’Inter. «Lo stadio? Spero che entro fine anno sarà presa una decisione» aveva detto ieri Paolo Scaroni nel corso dell’assemblea dei soci e ha fatto intendere che la questione dell’impianto dove i rossoneri giocheranno in futuro è considerata di primaria importanza dalla dirigenza e da Elliott.

Ivan Gazidis, nuovo amministratore delegato rossonero, inizierà la sua avventura al Milan a partire dal 1° dicembre e porterà con sé un direttore commerciale e un capo del progetto stadio (Gazidis ha contribuito in maniera importante alla costruzione dell’Emirates, lo stadio dell’Arsenal). Elliott in questo momento pensa a due possibili soluzioni: un nuovo impianto da costruire insieme all’Inter, oppure un nuovo impianto di proprietà realizzato interamente dal Milan, che non sarebbe pronto prima del 2024. Al momento sembra prevalere la seconda ipotesi, con l’Inter che resterebbe a San Siro e inizierebbe molto presto i lavori per rendere più moderna la Scala del Calcio.