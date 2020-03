Emergenza coronavirus, altro caso in Premier: positivo Hudson-Odoi

Emergenza coronavirus, altro caso in Premier League: positivo Hudson-Odoi, giocatore del Chelsea. Stop al campionato?

Altro caso in Premier League, il primo accertato per un giocatore: anche Hudson-Odoi, calciatore del Chelsea, è risultato positivo al tampone per il COVID-19. Il centro di allenamento di Cobham – come riportato da La Gazzetta dello Sport – è stato chiuso.

Anche l’allenatore dell’Arsenal Mikel Arteta è risultato positivo, dunque questa mattina ci sarà una riunione d’urgenza per capire se sospendere o meno i campionati anche in Inghilterra.