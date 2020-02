Emergenza Coronavirus, anche Juve-Milan di Coppa Italia sarà a porte chiuse?

Oltre alle cinque gare del week-end anche Juve-Milan di Coppa Italia si potrebbe giocare a porte chiuse

Il Governo ha decretato che ben cinque partite del prossimo turno di Serie A si giocheranno a porte chiuse per l’emergenza coronavirus. Ma lo stesso provvedimento potrebbe estendersi anche per il match di Coppa Italia tra Juventus e Milan, in programma mercoledì 4 marzo e valido per la semifinale di ritorno.

Lo riferisce La Stampa che spiega che non è esclusa nei prossimi giorni una proroga delle misure anti-coronavirus.