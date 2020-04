Emergenza Coronavirus: Barbara Bonansea consegna mascherine per tutta Torino

View this post on Instagram

⁣Come promesso, oggi abbiamo cominciato a distribuire le 60 mila mascherine che un gruppo di imprenditori cinesi ha donato alla fondazione @la_stampa @specchiodeitempi ⁣🇨🇳 Abbiamo dovuto chiamare i rinforzi: la nostra volontaria @barbarabonansea ⚽ Abbiamo portato le prime 10 mila all'associazione @angi.italia, per la comunità italo-cinese. Poi ne abbiamo consegnate migliaia a Casa Santa Luisa (foto 3) e ad Acmos (foto 4), che insieme a noi assistono tutto l'anno i senzatetto e le famiglie dei quartieri più poveri della città. Forza Torino ❤⠀⠀ ℹ specchiodeitempi.org/cina⠀ 📽 Guarda il video: link in bio⠀ 📸 @danisol74⠀⠀ #diamosperanza #coronavirus