Emergenza Coronavirus: anche il Bournemouth in isolamento dopo la positività di Boruc

Emergenza Coronavirus: sono sei le squadre della Premier League in isolamento dopo la positività al COVID-19 di alcuni suoi membri

Salgono a sei le squadre di Premier League in auto-isolamento dopo che alcuni suoi membri hanno riscontrato la positività al Coronavirus. L’ultimo è il Bournemouth con il portiere Artur Boruc e altri cinque dipendenti positivi al COVID-19.

«AFC Bournemouth può confermare che cinque dei suoi dipendenti si stanno autoisolando, presentando sintomi coerenti con COVID-19. Il portiere Artur Boruc, insieme a quattro membri dello staff della prima squadra, si autoisolano in linea con le linee guida del governo e della sanità pubblica. Questa è una misura precauzionale poiché, in questa fase, nessuno ha dato risultati positivi al Coronavirus. Il club continua a monitorare attentamente la situazione e ad adottare misure adeguate per garantire il benessere dei propri dipendenti e sostenitori. Ulteriori aggiornamenti verranno forniti, se necessario, tramite il sito Web del club e i canali dei social media».