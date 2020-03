Emergenza Coronavirus: Bundesliga ferma fino al 30 aprile

Emergenza Coronavirus: continuano i provvedimenti. La Bundesliga prolunga il suo stop e si ferma fino al 30 aprile

Continuano i provvedimenti del calcio e dello sport mondiale per l’emergenza Coronavirus. Non si fermano infatti le scelte da fare in questo periodo, dopo anche il rinvio delle Olimpiadi.

Anche la Bundesliga si è dovuta arrendere all’emergenza Coronavirus. Il massimo campionato tedesco, e tutte le leghe minori, rimarranno ferme fino al 30 aprile. Provvedimento necessario e obbligato per il grave momento a causa della pandemia.