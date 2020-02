Emergenza Coronavirus, da Valencia: «Atalanta? Non sappiamo se verranno qui»

Atalanta attesa a Valencia per il ritorno di Champions del 10 marzo. Ma spuntano preoccupazioni per l’emergenza Coronavirus in Italia

L’Atalanta potrà volare a Valencia per il ritorno degli ottavi di Champions League senza problemi? Ecco il commento di Hermenegilda Vanaclocha, vicedirettrice di Epidemiologia e Vigilanza della Salute della Generalitat Valenciana, intervenuta a Onda Cero.

«Non sappiamo sinceramente se potranno muoversi e venire qui. È la squadra di Bergamo? Quindi è in Lombardia. Da qui al 10 marzo passeranno molti giorni. Se me lo aveste chiesto la settimana scorsa avrei risposto molto diversamente. Si valuterà la questione con le due squadre, con il Ministero della Salute e vedremo cosa accadrà. Vero, ora a Bergamo non c’è nulla, ma resta da vedere, perchè la città è in Lombardia, non in altre zone d’Italia», ha riportato ilposticipo.it.