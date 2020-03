L’amministratore delegato della Lega Serie A, Luigi De Siervo, ha parlato del ritorno in campo delle squadre: le sue parole

Luigi De Siervo, amministratore delegato della Lega Serie A, ha usato cautela sul ritorno in campo dopo lo stop per l’emergenza Coronavirus.

«Quando torneremo a giocare in campionato e nelle Coppe? Lo decideranno i medici», queste le sue parole rilasciate a Repubblica. Ancora tutto da decifrare quindi, in un’emergenza in cui il calcio gioca davvero un minimo ruolo rispetto alla salute del paese.