Emergenza Coronavirus, Di Livio: «Stagione da annullare»

Emergenza Coronavirus: Angelo Di Livio dà la sua opinione sulla continuazione della stagione. Ecco le sue parole

Angelo Di Livio, sulle colonne de La Nazione, parla della possibile ripresa della stagione dopo l’emergenza Coronavirus.

DI LIVIO – «Credo che questa stagione si debba annullare. Ok, proviamo a immaginare che a maggio o giugno si torni a giocare… domando: a chi potrebbe interessare l’epilogo di un’annata segnata da questa tragedia? Credo la gente, in queste ore, pensi a tutt’altro che non al sapere chi farà questo o quel risultato o realizzerà una classifica di un certo tipo. Quindi, il pallone dovrebbe subito rimboccarsi le maniche e pensare alla prossima stagione».