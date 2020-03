Emergenza Coronavirus: Europa League, Basilea-Eintracht Francoforte non si giocherà

Emergenza Coronavirus: dalla Svizzera è arrivato lo stop per il match tra Basilea ed Eintracht Francoforte di Europa League

Il Dipartimento di Giustizia e Sicurezza della Svizzera ha annunciato che il match tra Basilea-Eintracht Francoforte non si giocherà. La sfida valida per il ritorno degli ottavi di finale di Europa League non verrà disputata, nemmeno a porte chiuse.

«La polizia della città di Basilea ha deciso di non approvare la disputa di questo match al fine di proteggere la salute della popolazione e per fermare la diffusione del Coronavirus, nonché il carico di lavoro della squadra medica di Basilea», si legge nel comunicato.