Emergenza Coronavirus: i giocatori del Barcellona pronti a ridursi lo stipendio

Secondo quanto riportano media spagnoli, i calciatori del Barcellona sarebbero pronti a ridursi lo stipendio

L’emergenza Coronavirus sta mettendo in ginocchio diversi paesi e anche i top club europei devono fare la conta dei danni. Una mano potrebbe arrivare dagli stessi giocatori, invitati caldamente a ridursi gli ingaggi per contenere le perdite.

Come riporta Sport, i giocatori del Barcellona sono pronti a tagliarsi gli stipendi per aiutare il proprio club. La prima squadra e la dirigenza avrebbero infatti trovato l’accordo per la riduzione dei salari dopo il confronto avvenuto nei giorni scorsi.