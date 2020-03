Emergenza Coronavirus, Iachini: «I calciatori della Fiorentina stanno tutti bene»

Giuseppe Iachini ha parlato all’ANSA delle condizioni di salute dei giocatori della Fiorentina dopo la positività di tre viola

«I nostri calciatori al momento stanno bene, chi è risultato positivo al virus ha avuto qualche sintomo ma fortunatamente è sparito in poco temp. E’ sicuramente un momento molto complicato per tutti. Normale avere preoccupazione ma io ho anche fiducia: se tutti faremo il nostro dovere riusciremo a venirne presto fuori. Sono fiero di quanto sta facendo il mio club con la campagna ‘Forza e Cuore’ per raccogliere fondi, un’iniziativa che mostra quanto il presidente Commisso tenga all’Italia e a Firenze».