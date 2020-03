Emergenza Coronavirus, il Barcellona non ha ricevuto tamponi dalla Liga

Scoppia l’emergenza Coronavirus in Spagna, ma la Liga non ha fornito a tutti i club il materiale per il test: la denuncia del Barcellona

Javier Tebas, presidente della Liga, ha fatto sapere negli scorsi giorni che la lega iberica si sarebbe attivata per fornire a tutte le squadre del campionato il materiale necessario per i test del Coronavirus.

Secondo quanto riportato dal Mundo Deportivo, tuttavia, il Barcellona non avrebbe ricevuto alcun materiale medico. I giocatori blaugrana per ora non hanno manifestato alcun sintomo riconducibile al virus.