Emergenza coronavirus, il Bologna mette all’asta le maglie di Orsolini e Palacio per una raccolta fondi in favore della Croce Rossa

Un’asta per la raccolta fondi dedicata a tantissime strutture. Il Bologna scende in campo e mette all’asta le maglie autografate da Riccardo Orsolini e Rodrigo Palacio sulla piattaforma Charity Stars. Ecco il comunicato del club felsineo:

«Nell’ambito della campagna #VinciamoNoi lanciata dalla piattaforma Charity Stars per fronteggiare l’emergenza Covid19, il Bologna ha messo all’asta le maglie da gara autografate di Riccardo Orsolini e Rodrigo Palacio.

L’obiettivo è sostenere la Croce Rossa Italiana, l’Ospedale Sacco di Milano, l’Ospedale San Matteo di Pavia, l’Ospedale Spallanzani di Roma, portando un aiuto concreto ad alcune delle realtà italiane impegnate in prima linea in un periodo di grande emergenza.

I cimeli sono la maglia rossoblù home di Riccardo Orsolini e la maglia bianca away di Rodrigo Palacio, e dono disponibili a questi link: Orsolini, Palacio.

Le due aste si chiuderanno alle 18 di venerdì 20 marzo».