Emergenza Coronavirus: salta anche l’Eredivisie, il massimo campionato di calcio in Olanda. Stop fino al 31 marzo

L’emergenza Coronavirus arriva anche in Olanda. Il primo ministro dei Paesi Bassi, Alexander Bakker, ha ordinato la sospensione degli eventi sportivi almeno fino al 31 marzo.

Salta quindi l’Eredivisie, il massimo campionato di calcio olandese. Questo per fronteggiare all’emergenza Coronavirus che anche nel paese dei tulipani fa paura, come in tutto il mondo.