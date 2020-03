Emergenza Coronavirus: il dg del Leganes Martin Ortega trovato positivo

Emergenza Coronavirus: il direttore generale del Leganes, Martin Ortega, è risultato positivo al COVID-19. L’annuncio del club

L’emergenza Coronavirus si diffonde a macchia d’olio e dopo la quarantena del Real Madrid anche il Leganes annuncia di avere un contagiato tra le sue fila.

Si tratta del direttore generale Martin Ortega. Motivo per cui la società spagnola ha immediatamente interrotto gli allenamenti come spiegato dalla nota rilasciata sul proprio sito ufficiale. Con questo comunicato però il club spagnolo ha anche spiegato che fra le persone che sono state a stretto contatto con Ortega non dovrebbero esserci membri della rosa della prima squadra.