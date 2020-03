Emergenza Coronavirus: il Milan dona 250mila euro per comprare sei automediche

Il Milan ha annunciato un’altra iniziativa di solidarietà per contrastare l’emergenza Coronavirus. Il comunicato del club

Ennesima iniziativa di solidarietà anti-Coronavirus portata avanti dal Milan. Con un comunicato ufficiale il club rossonero ha resto noto che ha contribuito all’acquisto di sei automediche. Ecco la nota rossonera.

«Con la prima cifra versata dal Milan a favore di AREU, pari a 250mila euro, sono in fase d’acquisto sei automediche, equipaggiate per il soccorso avanzato. Sulle auto verrà apposto il logo di Fondazione Milan, come segno tangibile e lascito per la città di Milano e per tutta la regione Lombardia da parte del club rossonero. Oltre a questa somma, sarà versato il contributo che giocatori della prima squadra e dirigenti hanno destinato all’emergenza (pari a un giorno del loro stipendio) che si andrà ad unire alle donazioni raccolte attraverso la campagna di fundrising organizzata da Fondazione Milan. L’obiettivo è quello di arrivare ad un totale di 500 mila euro»