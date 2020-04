Emergenza coronavirus, il piano del Napoli per la sanificazione: locali del club sanificati due volte e mascherine in dotazione

Il Napoli ha già provveduto a mettere in moto tutte le misure dettate dalla commissione medico scientifica della FIGC, come riportato dall’edizione in edicola oggi de Il Mattino.

Il club azzurro, infatti, ha già provveduto ad una sanificazione di tutti gli ambienti che subiranno un ulteriore processo nelle prossime settimane. Massima attenzione anche nella turnazione delle docce, mentre pranzi e colazioni non si terranno in ambienti chiusi.