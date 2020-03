Emergenza Coronavirus: il Real Madrid mette a disposizione il Bernabeu

L’emergenza Coronavirus sta flagellando la Spagna: il Real Madrid mette a disposizione il Santiago Bernabeu

L’emergenza Coronavirus sta mettendo in ginocchio la Spagna. Crescono a dismisura i numeri di contagiati e di morti tra la popolazione spagnola. Le istituzioni stanno correndo ai ripari per mettere un freno all’epidemia.

Anche il Real Madrid si muove per aiutare la Spagna. Come si legge su AS, le merengues hanno deciso di concedere lo stadio Santiago Bernabeu al Consiglio Superiore dello Sport per immagazzinare tutti gli approvvigionamenti di materiale sanitario utile alla città di Madrid.