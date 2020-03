Emergenza Coronavirus: in Bundesliga perdite pari a 770 milioni

La Bundesliga fa i conti con le perdite portate dall’Emergenza Coronavirus: si calcolano 770 milioni in meno

L’emergenza Coronavirus ha messo in ginocchio l’intero mondo dello sport europeo. Come successo in Liga, Ligue 1, Serie A, Premier League, anche in Germania ora la DFB (Deutsche Fußball Liga) deve fare la conta dei danni.

Secondo la federazione tedesca, lo stop temporaneo della stagione potrebbe causare perdite per 770 milioni di euro. Una cifra molto vicina a quella spagnola di 680. Quasi la metà derivano dai mancati introiti dei diritti tv.