Emergenza Coronavirus: l’iniziativa della Lega Pro – FOTO

La Lega Pro è stata in prima linea sin dall’inizio per la lotta all’emergenza Coronavirus: ecco l’iniziativa “Distanti ma sempre più uniti” – FOTO

La Lega Pro è stata in prima linea sin dall’inizio per la lotta all’emergenza Coronavirus. In Lega Pro si è verificato il primo caso di positività al Coronavirus nel calcio professionistico, con alcuni giocatori della Pianese, ultima avversaria della Juventus Under 23.

Sui propri canali social, la Lega Pro lancia una bella iniziativa: una tricolore con all’interno gli stemmi di tutte le squadre.