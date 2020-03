Emergenza Coronavirus, Kean: «Curiamoci e restiamo a casa» – FOTO

Emergenza Coronavirus: Moise Kean rivolge un pensiero all’Italia, pur essendo lontano in Inghilterra all’Everton – FOTO

Moise Kean vuol far sentire la sua vicinanza all’Italia. L’ex attaccante della Juve ha parole di profondo affetto per il suo paese, messo in ginocchio dall’emergenza Coronavirus.

Come pubblicato sul suo profilo Instagram, Kean lancia un messaggio di speranza all’Italia, dal suo ritiro inglese. L’Everton infatti, squdar di cui fa parte l’attaccante, è in quarantena per evitare il contagio da Coronavirus, vista la situazione anche in terra inglese.