Emergenza Coronavirus, la FIFA: «Valutiamo il rinvio delle qualificazioni dei Mondiali in Asia»

La FIFA ha annunciato delle valutazioni in merito alle prossime qualificazioni per la Coppa del Mondo del 2022

La FIFA, tramite il suo sito ufficiale, ha annunciato delle valutazioni in corso per le qualificazioni al Mondiale 2022, soprattutto in Asia.

COMUNICATO – «La FIFA e la Asian Football Confederation (AFC) si sono incontrate presso la sede della FIFA per discutere delle attività calcistiche in Asia. Sia per la FIFA che per l’AFC, il benessere e la salute di tutti gli individui coinvolti nelle partite di calcio rimane la massima priorità e, come tale, una proposta formale di rinviare le prossime partite nelle qualificazioni della Coppa del Mondo asiatica FIFA 2022 e delle qualificazioni della Coppa d’Asia 2023 ora essere condiviso con le associazioni membri pertinenti. La FIFA e l’AFC forniranno un aggiornamento su queste partite nei prossimi giorni a seguito della consultazione con le associazioni membri dell’AFC».