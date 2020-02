Emergenza Coronavirus: la FIGC sospende tutti gli stage delle Nazionali

La FIGC ha sospeso tutti gli stage delle Nazionali previsti in questi giorni: ecco tutte le decisioni prese dalla Federazione

Im merito all’espandersi del Coronavirus nel Nord Italia, la FIGC ha deciso di rinviare a data da destinarsi gli stage delle Nazionali Under 19 Maschile e Femminile e della Nazionale Under 23 Femminile programmati in questi giorni.

La Nazionale Femminile si radunerà giovedì 27 febbraio per prendere parte all’Algarve Cup, il prestigioso torneo in programma dal 4 all’11 marzo. L’Italia, che anziché dall’aeroporto di Venezia partirà da Roma.