Emergenza Coronavirus: la Lega Serie B lancia una raccolta fondi. I dettagli

La Lega Serie B ha deciso di lanciare una raccolta fondi per la ricerca per l’emergenza Coronavirus. I dettagli

La Lega Serie B scende in campo per l’emergenza Coronavirus e lancia una raccolta fondi per la ricerca. Si chiama ‘B come Bambini’, il progetto solidale che accompagna la parte finale del campionato di Serie B e coinvolge Fondazione Bambino Gesù di Roma, Associazione Gaslini Onlus di Genova e Fondazione Meyer di Firenze.

Questo il commento del presidente della Lega B Mauro Balata: «Noi affermiamo in modo deciso il principio secondo il quale il calcio della Serie B è quello dei territori, delle comunità dei tifosi, della gente, dei giovani. Ma non solo. E’ un calcio etico, responsabile, vicino e attento ai bisogni della gente e in particolare di soffre, dei più deboli. Con questo progetto intendiamo dare il nostro supporto alle famiglie dei bambini ospedalizzati perché è importante far sì che i bambini vivano questa loro esperienza, che è di sofferenza, con la forza e l’amore delle loro famiglie che è fondamentale».