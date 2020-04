Emergenza Coronavirus: la Real Sociedad vuole tornare ad allenarsi, scontro in Liga

La Real Sociedad aveva annunciato il ritorno agli allenamenti per la giornata di domani ma ha dovuto fare marcia indietro

Non solo in Italia, anche in Liga ci sono club che vorrebbero tornare ad allenarsi quanto prima. È il caso della Real Sociedad che aveva annunciato l’intenzione di tornare ad allenarsi martedì 14 aprile ma c’è stata in seguito la marcia indietro da parte dei baschi.

«Abbiamo deciso di continuare con il lavoro individualizzato dei nostri giocatori. La Real Sociedad, che aveva interrotto gli allenamenti lo scorso 13 marzo, non tornerà al centro sportivo a partire dal prossimo martedì – come stabilito in un primo momento – in seguito alle Conversazioni tenute durante la giornata con il Consiglio Superiore dello Sport. Siamo pienamente consapevoli della responsabilità che abbiamo e quindi stiamo lavorando per progettare un ritorno all’attività per tutti i nostri atleti e dipendenti che, considerate le misure di sicurezza stabilite dalle autorità, mettono la salute davanti a qualsiasi altra cosa. Ci rendiamo disponibili a tutte le istituzioni ed entità al fine di collaborare affinché questo ritorno al lavoro avvenga con tutte le garanzie necessarie per tutti».