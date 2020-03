Emergenza Coronavirus, la Roma mette all’asta la maglia di Zaniolo

Emergenza Coronavirus, la Roma non si ferma: nuova asta di beneficenza per lo Spallanzani, in palio l’autografo di Zaniolo

Una nuova asta di beneficenza per l’ospedale Spallanzani di Roma. I giallorossi scendono di nuovo in campo, da ieri è online l’asta per accaparrarsi la maglia autografata di Nicolò Zaniolo. Ecco il tweet dei capitolini: