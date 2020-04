Emergenza coronavirus, la Roma mette in vendita 500 maglie in edizione limitata. Il ricavato sarà devoluto alle persone in difficoltà

Un’altra iniziativa benefica da parte della Roma. La società giallorossa, infatti, ha messo in vendita 500 maglie in edizione limitata: i ricavi delle vendite, come si legge sul profilo Twitter della società giallorossa, verranno devolute tramite RomaCares in favore delle persone in difficoltà.