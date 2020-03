Emergenza coronavirus, la Sampdoria vieta foto e autografi per i propri tifosi. Ecco la comunicazione ufficiale

Altri provvedimenti in casa Sampdoria per poter limitare al massimo l’emergenza coronavirus. La società doriana, infatti, ha vietato foto e autografi. Ecco la nota ufficiale:

«L’U.C. Sampdoria comunica che, in relazione all’emergenza di sanità pubblica connessa all’epidemia da COVID-19, da oggi, venerdì 6 marzo, non sarà possibile incontrare per foto e autografi giocatori e componenti dello staff tecnico della prima squadra al termine di allenamenti e partite all’esterno del centro sportivo “Gloriano Mugnaini” e dello stadio “Luigi Ferraris».