Emergenza coronavirus, l’Atalanta non rischia: conti ok grazie alla Champions. Decisiva anche la gestione degli ingaggi

Tutto ok, grazie alla Champions League. Non solo, i conti dell’Atalanta subiranno pochi scossoni al termine dell’emergenza coronavirus, come riporta oggi l’edizione odierna di Tuttosport.

Decisiva la qualificazione ai quarti di finale di Champions, ma non solo. La gestione oculata da parte della società nerazzurra dipende anche dalla gestione degli ingaggi. In totale sono 13.5 i milioni per gli stipendi, cifre basse rispetto agli altri club.