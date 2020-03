Emergenza Coronavirus: l’iniziativa di Jorge Mendes per l’ospedale di Porto

Jorge Mendes scende in campo per l’emergenza Coronavirus. Ecco l’iniziativa del super agente riportata da As

Secondo quanto riportato da AS, Jorge Mendes avrebbe acquistato forniture mediche per aiutare l’ospedale di Sao Joao di Porto contro l’emergenza Coronavirus. Nei prossimi giorni, l’agente comprerà anche 50.000 mascherine per gli ospedali portoghesi.

Il quotidiano spagnolo, inoltre, svela come al suo fianco potrebbero scendere in campo anche i suoi assistiti. Tra essi Cristiano Ronaldo, che potrebbe unirsi al suo agente con gli aiuti necessari a combattere il virus.