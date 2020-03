Emergenza Coronavirus: Manchester City e Manchester United hanno lanciato l’iniziativa #ACityUnited. I dettagli

Il Coronavirus ha sconvolto il mondo, superando barriere e confini. Dall’Italia alla Spagna passando per Germania e Inghilterra tutte le istituzioni provano a fermato questo nemico, scendendo in campo in prima linea.

Così come hanno fatto Manchester City e United che hanno lanciato l’iniziativa #ACityUnited. I due club inglesi hanno attivate campagne di beneficienza per chi è stato colpito dal COVID-19.