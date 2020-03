Emergenza coronavirus, Milan: nessuna situazione grave per i rossoneri

Emergenza coronavirus, nessuna situazione grave per il Milan dopo la positività di Paolo e Daniel Maldini

Nessuna situazione grave in casa Milan dopo la positività di Paolo Maldini e suo figlio Daniel. I luoghi di lavoro in società sono ormai chiusi da diversi giorni proprio per far fronte all’emergenza coronavirus.

Il Milan – evidenzia La Gazzetta dello Sport in edicola oggi – si è messo da solo in quarantena rispettando tutte le direttive imposte dal governo. Per il momento non ci sono sintomi all’interno della squadra.