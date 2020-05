Emergenza Coronavirus: otto giocatori del Besiktas positivi

Emergenza Coronavirus: ben otto giocatori del Besiktas sono risultati positivi mentre è stato fissato l’inizio del campionato

Il Besiktas informa che ha riscontrato ben otto casi positivi al Coronavirus dopo la seconda tornata di test condotta ieri su calciatori, staff tecnico e dipendenti.

La società non ha specificato nè i nomi nè i ruoli dei positivi al Covid-19. Intanto la ripresa del campionato turco è stata fissata per il 12 giugno. Nel club giocano anche ex giocatori della Serie A come Boateng, Ljajic e l’ex Napoli Victor Ruiz.