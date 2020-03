Emergenza coronavirus, perdite enormi per il calcio: ma c’è un piano d’uscita

L’emergenza coronavirus sta mettendo in ginocchio il calcio, ma l’ipotesi playoff potrebbe contenere le perdite. Ecco l’idea

L’emergenza coronavirus ha messo in ginocchio il calcio, le perdite però si vedranno nei prossimi mesi. Come riportato dal Corriere dello Sport in edicola oggi, le perdite si aggirano intorno ai 300 milioni.

C’è però un piano di uscita che potrebbe limitare le perdite, anzi ci potrebbero essere anche dei guadagni: con l’idea playoff ci potrebbero essere più partite e maggiori guadagni, come per gli sport statunitensi.