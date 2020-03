Emergenza Coronavirus: Pescara in campo con le mascherine – FOTO

Il Pescara si è reso protagonista di un’iniziativa per sensibilizzare l’opinione pubblica sull’emergenza Coronavirus – FOTO

Il Pescara è noto per l’utilizzo dei social molto votato a sensibilizzare l’opinione pubblica su temi di attualità, specialmente nella lotta contro il razzismo.

Ieri sera, nella gara contro il Benevento, il Pescara è entrato in campo con la mascherina. «Abbiamo avuto 13 casi di influenza ma non ci hanno fatto fare i tamponi. Siamo arrivati a Benevento con le mascherine per dare anche un segnale e dire che il problema c’è e si sta forse anche sottovalutando», queste le parole di Legrottaglie riportate da Tuttosport.