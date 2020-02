Emergenza Coronavirus: rinviata anche la sfida tra Napoli e Cittadella di calcio femminile

Emergenza Coronavirus: rinviata la sfida di calcio femminile tra Napoli e Cittadella. Le giocatrici venete sono state rimandate a casa

Continuano ad essere annullati gli eventi sportivi e non per la paura contagio da Coronavirus. Come riporta il Mattino, il comune di Casamarciano ha deciso che la partita Napoli-Cittadella femminile, inizialmente in programma questo pomeriggio alle 14.30 sul campo di Casamarciano, non si disputerà né oggi né domani per evitare ogni forma di contagio da Coronavirus.

Le ragazze venete sono già state fatte così rientrare a Padova su ordinanza dello stesso Sindaco.