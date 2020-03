Emergenza Coronavirus, il ristorante di Milik cucina pasti per medici e infermieri

Bellissimo gesto da parte di Arkadiusz Milik che in Polonia ha cucinato per medici e infermieri impegnati nella lotta al Coronavirus

Arkadiusz Milik scende in campo, pardon in cucina, per l’emergenza Coronavirus. Come riporta il Corriere dello Sport, infatti, il polacco si è messo al servizio dei medici e degli infermieri che negli ospedali di Katowice, città in cui ha dato i primi calci al pallone.

Il Corsport spiega che il suo ristorante Food&Ball ha iniziato a cucinare, confezionare e spedire pasti alle strutture sanitarie della città. Milik ovviamente non si trova in Polonia ma a Napoli come il resto della squadra ma il gesto dell’attaccante è di quelli importanti.