Emergenza Coronavirus: Sarri dona mascherine a Figline Valdarno, l’Empoli applaude – FOTO

Sarri dona mascherine a Figline Valdarno: reazione a sorpresa dell’Empoli dopo il gesto dell’allenatore della Juve

Il tecnico della Juve Maurizio Sarri ha donato, insieme a sua moglie Marina, al figlio Nicolè e ai loro amici, circa 4mila mascherine al Comune di Figline e Incisa Valdarno (Firenze), dove l’allenatore ha vissuto da giovane.

Attraverso il suo profilo Twitter, l’Empoli si è voluto complimentare con l’allenatore bianconero: «L’ex tecnico azzurro Maurizio Sarri ha donato 4 mila mascherine al Comune di Figline e Incisa Valdarno per far fronte all’emergenza Coronavirus in questi giorni particolarmente difficili. Complimenti mister».