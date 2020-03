Emergenza Coronavirus: sospese le qualificazioni sudamericane ai Mondiali 2022

La FIFA ha ufficialmente sospeso le qualificazioni sudamericane ai Mondiali 2022 per l’emergenza Coronavirus

Dopo quelle dell’Asia saltano anche le qualificazioni mondiali in Sudamerica programmate a fine mese. Lo annuncia la Fifa che, dopo aver consultato la Conmebol, ha deciso di far slittare a data da destinarsi le gare inizialmente in programma fra il 23 e il 31 marzo alla luce dell’emergenza coronavirus.

«La Fifa continuerà a valutare la situazione in relazione al Covid-19 e deciderà se ulteriori modifiche al programma delle qualificazioni sudamericane per i Mondiali del 2022 sono necessarie, sempre con l’obiettivo di proteggere la salute e la sicurezza di tutte le persone coinvolte»