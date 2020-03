Emergenza Coronavirus: stop ai principali campionati. Gli aggiornamenti

Emergenza Coronavirus, non tutti i campionati si fermano: la situazione nel mondo del calcio. Tutti gli aggiornamenti

La Serie A si è fermata dando attuazione al DPCM in vigore dal 10 marzo. Non tutti i campionati però hanno seguito la stessa sorte di quello italiano. Ecco la situazione a livello mondiale.

ALBANIA – La Federcalcio albanese ha deciso si sospendere ogni attività fino a ulteriore avviso.

ALGERIA – Al momento il campionato continuerà a porte chiuse.

ARABIA SAUDITA – Il campionato prosegue a porte chiuse

ARGENTINA – Il campionato è appena terminato. Per quanto riguardano le coppe e la Nazionale la CONMEBOL valuterà la situazione.

ARMENIA – Il campionato continua regolarmente.

AUSTRIA – Sospesi i campionati almeno fino al 3 aprile.

AZERBAIGIAN – I campionati principali si giocano regolarmente. Settore giovanile bloccato.

BELGIO – Il campionato continua a porte chiuse. Rinviata a data da destinarsi la finale di Coppa del Belgio, in programma originariamente il 22 marzo a Bruxelles, fra Brugge e Anversa.

BIELORUSSIA – Il campionato è appena iniziato e continuerà regolarmente.

BOSNIA-ERZEGOVINA – Il campionato continua ma i prossimi due turni saranno a porte chiuse.

BRASILE – Al momento si gioca regolarmente.

BULGARIA – Il campionato continua a porte chiuse.

CINA – Campionato sospeso fino a nuovo ordine.

COREA DEL SUD – Campionato sospeso fino a nuovo ordine.

CIPRO – Il campionato continua a porte chiuse.

COLOMBIA – La Divisione maggiore del calcio professionistico colombiano, la Dimayor, informa che il turno di campionato di seconda divisione in programma questa sera si giocherà a porte chiuse. Gli incontri del prossimo weekend, di prima e seconda divisione, sono state rinviate di una settimana e verranno disputate a porte chiuse

COSTARICA – Il campionati invece si disputerà a porte chiuse.

CROAZIA – Il campionato continua a porte chiuse.

DANIMARCA – Campionato sospeso almeno fino a fine mese.

ESTONIA – Al momento non è stata presa nessuna misura.

FRANCIA – -l Ministro dello Sport, Roxana Maracineanu, ha deciso che i campionati si giocheranno a porte chiuse o con un numero massimo di 1000 persone. La Ligue de Football Professionel giocherà a porte chiuse fino al 15 aprile. Rinviata a data da destinarsi la finale di Coppa di Francia fra Paris Saint-Germain e Lione.

EGITTO – Per motivi di ordine pubblico il campionato egiziano si gioca senza pubblico dal 2012.

GEORGIA – Si gioca regolarmente.

GERMANIA – La Bundesliga al momento si disputa a porte chiuse.

GRECIA – Gli eventi sportivi si terranno a porte chiuse per le prossime due settimane. A rischio porte chiuse la sfida di Europa League fra Olympiacos e Wolverhampton.

INGHILTERRA – Tre giocatori del Leicester hanno mostrato sintomi di Coronavirus e sono in autoisolamento. La Premier League al momento non ha ancora dato disposizioni, ma non è da escludere la sospensione del torneo o la sua continuazione a porte chiuse.

IRAN – Campionato sospeso fino a nuovo ordine.

ISLANDA – Il campionato non è ancora iniziato, ma si stanno valutando le misure da intraprendere. La partita di playoff per Euro 2020 contro la Romania, in programma il 26 marzo, potrebbe giocarsi a porte chiuse.

ISRAELE – L’ultimo turno di campionato è stato rinviato, mentre il successivo si giocherà a porte chiuse.

KAZAKISTAN – Campionato sospeso fino a nuovo ordine.

KOSOVO – Si gioca regolarmente.

MACEDONIA DEL NORD – Campionato sospeso fino a nuovo ordine.

MALTA – Il campionato continuerà a porte chiuse.

MAROCCO – Il campionato prosegue a porte chiuse.

MOLDAVIA – Annullate tutte le competizioni fino al primo aprile. Spostamento dell’inizio del campionato, previsto originariamente il 14 marzo, al 4 aprile.

NORVEGIA – Posticipato il campionato norvegese, a seguito dell’emergenza Coronavirus. La Eliteserien avrebbe dovuto cominciare il 3 aprile, ma il Governo ha stabilito che ogni attività debba essere sospesa fino al 15 aprile

PAESI BASSI – Campionato sospeso fino a nuovo ordine.

POLONIA – L’Ekstraklasa, ha deciso per il prosieguo del campionato ma le partite verranno disputate tutte a porte chiuse.

PORTOGALLO -Campionato sospeso fino a nuovo ordine.

QATAR – Il campionato continua a porte chiuse

REPUBBLICA CECA – Il campionato continuerà a porte chiuse.

ROMANIA – Campionato sospeso almeno fino al 31 marzo.

RUSSIA – Cancellati tutti gli eventi pubblici in programma a Mosca fino al 10 aprile con più di 5000 spettatori coinvolti, comprese anche cinque gare di Premier League.

SAN MARINO – Da due weekend il campionato è fermo e così sarà almeno fino al 6 aprile.

SCOZIA – Il campionato prosegue normalmente

SLOVACCHIA – Misure restrittive anche in Slovacchia. Rinviati i turni di campionato in programma dal 13 al 22 marzo. A forte rischio il playoff per Euro 2020 della propria Nazionale contro l’Irlanda, in programma il 26 marzo. Il Paese ha annunciato in giornata misure restrittive, controlli al confine, chiusura di molte attività e di tre aeroporti internazionali. Sospeso il campionato di hockey.

SPAGNA – Campionato sospeso almeno per due settimane.

STATI UNITI – Campionato sospeso fino a nuovo ordine.

SVEZIA – Il rischio di chiusura del campionato c’è ma al momento nessuna comunicazione ufficiale.

SVIZZERA – Campionato è fermo almeno fino al 23 marzo.

TURCHIA – Si gioca regolarmente.

UCRAINA – I prossimi due turni del campionato ucraino si disputeranno senza pubblico.

UNGHERIA – La Federcalcio ungherese ha reso noto, a seguito delle decisioni adottate dal Governo, di giocare da subito tutte le partite a porte chiuse. Per venire incontro ai tifosi, le partite di campionato verranno trasmesse in televisione.