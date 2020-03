Emergenza Coronavirus: stop del campionato anche in Portogallo, lo rende noto la Federcalcio lusitana con un comunicato

Si unisce anche il Portogallo alla lunga lista dei paesi che sospendono il proprio campionato di calcio. La Federcalcio lusitana, infatti, ha annunciato lo stop con un comunicato ufficiale.

Questo per far fronte alla crescente emergenza Coronavirus. Le misure restrittive entreranno in vigore a partire da domani e resteranno tali a tempo indeterminato.